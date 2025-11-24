Глава Химок встретилась с жителями микрорайона Новогорск-Планерная

Глава Химок Елена Землякова встретилась с жителями улиц Машинцева, Молодежной, Лавочкина и Юбилейного проспекта во время обхода микрорайона Новогорск-Планерная. Это было необходимо для обсуждения актуальных вопросов района.

Главными темами стали капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, установка новых остановок общественного транспорта и подготовка к зимнему периоду.

«У пешеходного перехода на Юбилейном проспекте я встретила Марину, Дмитрия, Ингу и мальчика Ваню. Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос — остановки общественного транспорта», — рассказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Программа по модернизации нестационарных торговых объектов продолжается в регионе. Более 100 торговых точек, работающих с нарушениями и не соответствующих нормам, уже демонтированы. Многие из них располагались рядом с остановками.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, к концу года в городском округе появятся современные благоустроенные остановочные пункты вместо снесенных торговых павильонов.

Также обсудили ремонт дорог. Подрядчик уложил верхний слой асфальта на улице 9 Мая, но вскоре появились ямы. Результатам экспертизы показали, что использованные материалы не соответствуют межгосударственному стандарту, поэтому около 30% покрытия пришлось снять. Работы не будут приняты, пока качество не достигнет требуемого уровня.

Елена Землякова рассказала о запуске зимнего сезона в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье». Более 20 ледовых площадок планируется открыть в Химках, главная из которых появится в сквере Юбилейный. Там проходят монтажные работы в настоящее время. Жители в аккаунте дирекции парков выбрали место для главной елки — ее установят над фонтаном в зоне Театрального катка.