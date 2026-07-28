Глава Химок встретилась с жителями из-за задержки ремонта крыши

В Старых Химках на проспекте Мира, 8 уже больше месяца идет ремонт крыши. Сроки затянулись, и жители решили встретиться с подрядчиком, чтобы получить внятные ответы. К разговору присоединилась глава городского округа Инна Федотова.

В этом году в программу капитального ремонта включили 101 многоквартирный дом — всего 317 конструктивных элементов. Только кровли заменят на 41 объекте.

На встрече строители объясняли жителям этапы работ, а глава округа задавала вопросы. В администрации подчеркивают, что каждый такой выезд — не формальность. По итогам встреч ставят задачи профильным службам и назначают сроки.

Дом №8 на проспекте Мира — не единственный адрес, где затянулись работы. Закончить ремонт планируют через месяц. Следующая встреча с подрядчиком пройдет через неделю.