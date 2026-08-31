Глава Химок встретилась с семьями бойцов СВО перед Днем знаний

В Химках прошла встреча главы округа Инны Федотовой с семьями бойцов специальной военной операции. В формате круглого стола участники обсудили вопросы поддержки, а будущим первоклассникам вручили школьные ранцы.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Руслан Смашнев, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева, руководитель Управления молодежной политики Ирина Громова, заместитель руководителя Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, а также сами семьи участников СВО.

«Для мам наших защитников такая поддержка особенно важна — она помогает снять часть забот в преддверии 1 сентября и сосредоточиться на самом главном: подготовить ребенка к его первому школьному дню», — отметила Инна Федотова.

Инна Федотова поздравила будущих первоклассников и вручила им школьные ранцы с канцелярскими принадлежностями.