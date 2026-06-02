Глава Химок вручила подарки пациентам детской больницы

Акция «Коробка храбрости», приуроченная ко Дню защиты детей, прошла 1 июня в поликлинике № 5 в Химках. Глава округа Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов поздравили маленьких пациентов и вручили им игрушки и подарки.

Акция проводится дважды в год при поддержке партии «Единая Россия» и уже стала доброй традицией. Ее главная цель — поддержать детей, проходящих лечение, подарить им положительные эмоции и сделать пребывание в медицинском учреждении более комфортным.

«Мы верим, что такие инициативы делают наш город добрее, а процесс выздоровления — чуточку легче. Поучаствовать в акции может каждый — в здании исполкома установлены специальные боксы, куда можно принести новую игрушку, интересную книжку или канцтовары. Собранные подарки передаются в больницы и реабилитационные центры», — отметил Денис Кравченко.

В ходе встречи гости пообщались с детьми и их родителями, пожелали ребятам скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

«Даже небольшой подарок или добрая встреча могут подарить ребенку положительные эмоции, которые помогают легче переносить лечение. Для нас важно не только обеспечить качественную медицинскую помощь, но и создать атмосферу заботы и поддержки для маленьких пациентов и их семей», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

«Коробка храбрости» объединяет неравнодушних жителей, представителей власти и медицинское сообщество. Благодаря совместным усилиям дети получают не только необходимую медицинскую помощь, но и важную моральную поддержку, которая помогает сохранять улыбку и веру в скорое выздоровление.