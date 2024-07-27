Глава Химок Волошин рассказал делегации ЛНР об организации закупок

Делегация из Луганской Народной Республики приехала в городской округ Химки. Глава Дмитрий Волошин рассказал про особенности организации закупок для нужд муниципалитета на образовательной лекции.

Делегация из ЛНР приехала в Химки в рамках образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Глава городского округа Дмитрий Волошин поделился важными практиками, рассказал про особенности и про контроль закупок для нужд муниципалитета.

«Благодарен организаторам форума за возможность поделиться нашими практиками. Сегодня на примере городского округа Химки мы разобрали процедуру организации закупок для муниципальных нужд и контроль за данным процессом», — отметил в ходе выступления Дмитрий Волошин.

Дмитрий Волошин подробно рассказал о каждом этапе, в том числе упомянул об ошибках, которые могут возникнуть. Этот опыт поможет коллегам из Луганской Народной Республики избежать их в дальнейшем.

Программу «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» запустила Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Ее создали для того, чтобы повысить уровень компетенций муниципального управления. Около 300 слушателей включили в проект. Участники встретятся с представителями региональных и муниципальных органов. В рамках образовательного модуля они узнают о лучших практиках из первых уст. Полученный опыт делегаты применят на практике в Луганской Народной Республике.

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