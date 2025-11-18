Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево

В ходе рабочего выезда были проанализированы результаты ранее выполненных ремонтных работ и зафиксированы новые проблемные вопросы. Поручения по устранению недостатков выданы управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.

В фокусе внимания оказался дом № 4 на улице Мичурина, где ранее произошло подтопление подвала, которое повредило стены подъезда. Качество устранения последствий комиссия признала неудовлетворительным.

Еще одним поводом для контроля стала жалоба жителей на качество водоснабжения. Для решения этого вопроса управляющая компания и «Химкинский водоканал» должны провести диагностику инженерных сетей и выполнить необходимый ремонт.

«Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние», — отметила Елена Землякова.

В рамках обхода также были зафиксированы дополнительные обращения граждан, переданные для работы профильным службам. Подобные инспекционные выезды с участием представителей администрации и депутатского корпуса будут продолжены в городском округе.