Глава Химок стала новым секретарем местного отделения «Единой России»

Ее кандидатуру утвердили делегаты 32-й внеочередной конференции партии. Заседание прошло с участием представителей Государственной думы и Московской областной Думы.

В голосовании приняли участие 95 делегатов от первичных отделений, местной контрольной комиссии и политического совета, а также депутат Ирина Роднина и областной депутат Михаил Раев. Инна Федотова назвала избрание большой честью и ответственностью, отметив, что впереди много амбициозных задач и работы.

Руководитель депутатского объединения партии в округе Александр Васильев подчеркнул, что решение отражает курс на укрепление управленческой вертикали и повышение эффективности работы местного отделения. По его словам, предстоит реализация приоритетных задач, направленных на социальное развитие округа и защиту интересов жителей.

Местное отделение партии находится на проспекте Мельникова, дом № 12. Там же работает пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих График работы: с 09:00 до 18:00 по будням.