Глава Химок проверила состояние набережной канала имени Москвы

В Старых Химках 25 мая проверили состояние набережной канала имени Москвы у жилого комплекса «Васко Да Гама». Обход территории совершила глава округа Инна Федотова совместно с местной жительницей Ирэн Зимоглядовой и депутатом Валентином Герасимовым.

По итогам осмотра представителям МБУ «ОГХ» передали ряд поручений: усилить уборку и покос травы, закрасить граффити и выполнить кронирование деревьев.

«Благодарю Ирэн Рувимовну за неравнодушие и конструктивный диалог. Совместная работа власти и жителей — основа реальных изменений в Химках», — отметила Инна Федотова.

Часть территории находится в федеральной собственности, поэтому вопрос комплексного благоустройства планируют проработать совместно с профильными министерствами.

«Важно не только оперативно реагировать на обращения жителей, но и выстраивать системную работу по развитию общественных пространств. Такие встречи помогают быстрее находить решения и определять приоритетные задачи», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Работа по обращениям жителей и контролю состояния общественных территорий в Химках продолжается на постоянной основе.