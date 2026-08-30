Глава Химок проверила школу в Луневе после капремонта

Накануне 1 сентября глава городского округа Химки Инна Федотова проверила готовность Луневской школы после капитального ремонта. Образовательное учреждение полностью обновили в рамках президентской программы модернизации школ, и уже в новом учебном году оно распахнет двери для 735 учеников.

Во время выезда глава округа осмотрела вместе с родителями учебные кабинеты, пищеблок, спортивный зал и территорию школы.

«Работаем в Лунево — проверяем готовность школы после капитального ремонта. Сейчас в школе расставляют мебель, подключают интерактивные доски и готовят классы к приему детей», — сообщила Инна Федотова.

В здании обновили учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, создали современные лаборатории, проектные и рекреационные пространства. Также полностью модернизировали пищеблок и благоустроили территорию вокруг школы.

По словам главы округа, участие родителей в приемке образовательных учреждений помогает получить важную обратную связь: семьи оценивают школу с точки зрения комфорта и безопасности детей.

Капитальный ремонт Луневской школы проводился в 2025–2026 годах. Все работы завершены в установленные сроки, и 1 сентября учреждение начнет новый учебный год уже в обновленном формате.