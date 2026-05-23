Глава Химок проверила ремонт в микрорайоне Левобережный

В рамках благоустройства на улицах Пожарского и Совхозной меняют бортовой камень и ремонтируют тротуары. Инна Федотова выявила серьезные замечания к организации процессов.

После проверки главой муниципалитета подрядчику указали на необходимость соблюдать порядок на объекте и культуру производства, а также четко следовать графику выполнения задач. Инна Федотова подчеркнула, что задача властей — сделать благоустройство качественно, ответственно и с уважением к жителям. Такой подход, по ее словам, — норма для Химок.

По итогам встречи подрядной организации дали поручения оперативно устранить нарушения. Контроль за выполнением работ и соблюдением сроков в микрорайоне продолжится. Городские власти будут следить за ситуацией, чтобы не допустить срывов графика и обеспечить достойный результат для жителей.