Глава Химок проверила ремонт подземного перехода

В Химках продолжается обновление подземного перехода у остановки «2-й Б микрорайон Химок». Глава округа Инна Федотова совместно с представителями профильных служб и сотрудниками «ОГХ» провела повторный осмотр объекта на улице Молодежной, вблизи дома 3а.

Особое внимание уделено будущему облику перехода. На одной из встреч жители предложили украсить стены граффити. Инна Федотова отметила, что решение стоит принимать вместе с теми, кто ежедневно пользуется переходом.

«Каким вы хотите видеть переход? Возможно, оформление будет посвящено истории микрорайона или достопримечательностям Химок, а может, появятся современные городские сюжеты. Ждем ваши идеи», — обратилась к жителям Инна Федотова.

В переходе уже частично смонтировано новое освещение и установлены камеры системы «Безопасный регион», охватывающие весь объект, включая лестничные марши. Однако часть работ еще не завершена. Глава округа поручила оперативно доделать освещение на лестницах, чтобы переход был комфортным и безопасным в любое время суток. Также в планах — подготовка стен к оформлению и замена плитки.

«Подземный переход — вопрос ежедневной безопасности сотен жителей. Им пользуются школьники, родители с колясками, пожилые люди. Поэтому важно, чтобы он был хорошо освещен, удобен и безопасен», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Городская среда становится лучше, когда в ее создании участвуют сами жители. Их мнение поможет сделать переход не только безопасным, но и узнаваемой точкой округа.