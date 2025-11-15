Глава Химок проверила реконструкцию сетей водоснабжения на улице Кирова

Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила реконструкцию сетей водоснабжения на улице Кирова. Подрядчик должен заменить более 1,3 тысячи метров изношенных труб.

Елена Землякова отметила, что капитальный ремонт улучшит качество водоснабжения для 24 тысяч жителей города.

«Это один из этапов инвестиционной программы „Химкинского водоканала“. На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тысяч потребителей», — отметила Елена Землякова.

В рамках инвестиционной программы заменят 26 колодцев и 20 задвижек, что позволит переключать сети и не оставлять потребителей без ресурса во время аварий.

«Реконструкцию трубопровода планируют завершить к концу ноября. По окончании строительных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории», — рассказал директор «Химкинского Водоканала» Виктор Голомзин.

В воскресенье, 16 ноября, на участке ограничат движение на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина, чтобы завершить работы.