Глава Химок проверила работу мебельного производства

Глава Химок Инна Федотова совместно с лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым 14 июня посетила одного из ведущих производителей мебели и интерьерных решений в округе. Компания почти 30 лет работает над созданием современной и функциональной продукции: стеновых панелей, дверей, ресепшн, кухонь, встроенной и мягкой мебели.

Сегодня изделия химкинского предприятия используют в гостиницах, бизнес-центрах, офисах и медучреждениях по всей стране.

«Когда продукция, созданная в Химках, становится частью знаковых объектов по всей России — это лучший показатель высокого уровня наших предприятий и их специалистов. Именно такие производства укрепляют экономику округа, создают рабочие места и формируют репутацию Химок как территории развития, качества и новых возможностей», — отметила Инна Федотова.

Делегация во время осмотра увидела столярный и малярный цеха, где изготавливают изделия по индивидуальным заказам. Участники встречи познакомились с производственными процессами и обсудили планы развития предприятия.

«Такие компании показывают, насколько высокий уровень производства сформирован в нашем округе. Их продукция востребована далеко за пределами Подмосковья, а успех предприятия становится вкладом в развитие всей территории», — поделился Николай Томашов.

Предприятие остается одним из примеров успешного бизнеса в Химках, создавая рабочие места и укрепляя промышленный потенциал округа.

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