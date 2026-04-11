Глава Химок проверила порядок во дворах после работ на инженерных сетях

В Химках продолжают приводить в порядок дворы и проезды после работ на инженерных сетях. Глава округа Инна Федотова проверила, как идут работы в Новых Химках.

Ранее здесь устраняли аварию на тепловых сетях: заменили участок трубопровода и привели в порядок оборудование центрального теплового пункта. Объект обеспечивает теплом и горячей водой восемь многоквартирных домов и детский сад.

Сейчас на месте специалисты готовят основание под асфальт, укладывают песок и щебень, формируют газоны и устанавливают бордюры.

«Наша задача — не просто устранить аварии, а полностью восстановить комфортную городскую среду для жителей», — подчеркнула Инна Федотова.

Всего до конца апреля специалисты проведут благоустройство по 165 адресам. В настоящее время в работе находятся 14 объектов, на большинстве из них уже выполнены ключевые этапы работ. Качество и сроки — на контроле профильных служб.