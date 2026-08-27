Глава Химок проверила подготовку школ и детсадов к новому учебному году

Глава Химок Инна Федотова проверила воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, где завершили подготовку к 1 сентября. В учреждении уже оснастили все кабинеты и проверили системы безопасности.

В новом учебном году в комплексе Новогорска начнут учиться 100 учеников начальных классов и 170 воспитанников детского сада. Учреждение соответствует всем требованиям.

Отдельный блок подготовки — обеспечение безопасности. Каждое образовательное учреждение находится под круглосуточной охраной, системы безопасности проходят тестирование. На этой неделе приводят в порядок подъездные пути, обновляют дорожные знаки, наносят разметку и проверяют ограждения.

В 2026 году за парты в Химках сядут более 33 тысяч учеников, среди них — 3531 первоклассник. К новому учебному году вводят в эксплуатацию четыре объекта: школу в Подрезково, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, а также Луневскую школу и гимназию № 23 в Сходне — последнюю открывают после капитального ремонта.

«Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году — одна из ключевых задач. Дети должны прийти в современные, безопасные и комфортные условия», — отметила Инна Федотова.