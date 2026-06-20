Глава Химок проверила обновление дорог

Инна Федотова вместе с профильными службами и подрядчиками проинспектировала ход работ в Старых Химках. Новое покрытие уже уложили на 11 дорогах, в том числе на проспекте Мира, улицах 8 Марта, Академика Грушина, Бурденко и мосту Победы.

На благоустроенных участках разметку нанесут после установления благоприятной погоды. Работы по обновлению дорожной сети продолжаются на улицах Ленинградской и Заречной — там уже сняли старый асфальт и готовятся к укладке нового.

Инна Федотова подчеркнула, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетом, а качество и безопасность дорог напрямую влияют на комфорт жителей.

Депутат Валентин Герасимов добавил, что все этапы ремонта контролируются, чтобы жители получили безопасные и комфортные дороги. Обновление дорожной сети продолжается во всех микрорайонах согласно утвержденному плану.