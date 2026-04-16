Глава Химок проверила капремонт гимназии № 23

В Химках продолжается реализация Народной программы «Единой России», инициативы которой формируются из предложений жителей. Капитальный ремонт гимназии № 23 в Сходне готов на 50%.

Ежедневно на объекте трудятся свыше 50 рабочих. Сейчас они монтируют фасады, отделку, инженерные коммуникации и кровлю. Сдачу объекта планируют в июле, чтобы гимназия открылась к 1 сентября.

«Ждем открытия с большим нетерпением, ждем большого актового и спортивного зала, просторных кабинетов. Надеемся, что в этом учебном году уже начнем обучение в обновленном здании», — рассказала жительница Химок Оксана Кисилева.

Работы осмотрели глава Химок Инна Федотова, директор гимназии Олеся Климачева, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, а также родители, учителя и активисты округа.

«После завершения ремонта в обновленную гимназию вернутся около 550 учеников 6–9 классов. Благодаря Народной программе для них создадут современное и комфортное образовательное пространство», — поделилась директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

Это третий корпус комплекса, обновляемый по программе. Ремонт дошкольных отделений школы № 8 «Маячок» и лицея № 7, Луневской школы, а также колледжа «Подмосковье» на Юбилейном проспекте закончат в этом году в Химках.

«Народная программа — это живой механизм изменений, где ключевую роль играют сами жители. Контроль, участие и обратная связь позволяют делать проекты действительно нужными и востребованными», — отметила глава Химок Инна Федотова.

В 2026 году капитальный ремонт ждет 48 школ и 38 детских садов Московской области. Новая Народная программа формируется в настоящее время. Предложения может внести любой житель через общественные приемные партии, по горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.