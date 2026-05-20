Глава Химок проверила капитальный ремонт в Луневской школе

Глава округа Инна Федотова 18 мая вместе с представителями родительского комитета и педагогами проинспектировала ход ремонтных работ в образовательном учреждении. В настоящее время на объекте ведутся фасадные, кровельные и внутренние работы, монтаж инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

Особое внимание уделят оформлению учебного заведения, которое вошло в проект «Моя школа, моя история». На стенах появятся изображения исторических мест округа, в том числе усадьбы «Середниково».

«Наша цель — создать для детей комфортную, современную и безопасную школу, в которую хочется приходить каждый день. И мы обязательно этого добьемся», — подчеркнула Инна Федотова.

Луневская школа рассчитана на 800 мест и имеет большое значение для жителей микрорайона. После завершения всех работ она станет современным и комфортным образовательным пространством для детей, где будет приятно учиться и работать.