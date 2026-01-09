Глава Химок проверила ход работ по расчистке снега

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Работают комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики, тракторы и дворники.

Во время личного объезда глава округа Елена Землякова проинспектировала работу коммунальных служб. Она посетила самые загруженные места, включая район железнодорожной станции «Химки».

К работам в городе привлечены более 400 дворников и 90 единиц техники. Они заняты расчисткой дорог, улиц и подходов к остановкам общественного транспорта. Проезжую часть обрабатывают пескосоляной смесью для предотвращения гололеда.

В первую очередь специалисты приводят в порядок дороги, тротуары и пешеходные зоны. Особое внимание уделяется лестницам, подъемам, спускам и участкам с уклоном.

Жители могут оставить обращения по вопросам уборки, позвонив на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.