Глава Химок проверила ход капремонта детского сада лицея № 7

Инна Федотова посетила дошкольное отделение лицея имени Д. П. Уланова. Ремонт образовательного учреждения проводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и уже выполнен на 50%.

На встрече также присутствовали руководитель проекта Дирекции заказчика капитального строительства Сергей Гришин, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Валентин Герасимов.

Инна Федотова сообщила, что зафиксировано существенное отставание от графика. Подрядчику поставили задачи по ускорению темпов и усилению в отдельных видах работ.

Детский сад площадью более 3,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 192 места. После корректировки проекта в конце прошлого года добавили две секции и пищеблок. Обновленное здание откроется к началу нового учебного года.

Николай Томашов отметил, что этот детский сад вместе с депутатами вносили в Народную программу партии по инициативе жителей. Многие семьи с нетерпением ждут завершения строительных работ. Все объекты, которые реализуются по программе «Единой России», находятся на особом контроле.

За пять лет по Народной программе в Химках построили две школы в кварталах «Солнечная Система» и «Маяк», детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово. Провели капитальный ремонт школы № 8, «Наследие», «Кадетского корпуса», корпуса гимназии № 23 и детского сада «Радуга».

Итоги программы подвели 25 марта на федеральном форуме партии в Нижнем Новгороде. Всего в регионе построили и отремонтировали более девяти тысяч школ, в детских садах создали более 250 тысяч новых мест. Предложения жителей принимают на сайте.