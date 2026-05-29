Глава Химок проверила благоустройство дворов в микрорайоне Подрезково

Глава Химок Инна Федотова вместе с профильными службами провела выездную проверку в микрорайоне Подрезково 27 мая. Участники обхода оценили состояние дворовых территорий и пообщались с жителями.

Одной из точек стал дом № 1 на улице Советская, где жители активно участвуют в благоустройстве и поддерживают порядок. Председатель совета дома Вера Богачева вместе с соседями создала в подъезде и во дворе комфортную и ухоженную атмосферу.

Жители положительно оценили работу управляющей компании и отметили, что возникающие вопросы удается решать оперативно. По итогам встречи специалистам поручили восстановить декоративное изображение на входной группе, которое со временем пришло в ненадлежащее состояние.

Следующей точкой стал двор дома № 5 на Новозаводской улице. Здесь осмотрели детскую площадку и воркаут-зону. Профильным службам предстоит привести конструкции в порядок — провести шлифовку и покраску элементов.

«Комфорт жителей начинается с простых, но важных вещей: чистого двора, безопасной площадки, хорошей дороги и постоянного диалога с людьми», — подчеркнула Инна Федотова.

В микрорайоне также выполнили ямочный ремонт «большими картами». Всего в этом году такие работы проведут почти в 30 дворах округа. Кроме того, в Химках благоустроят 13 дворов, обновят 13 детских площадок, установят три современные воркаут-зоны и отремонтируют более 18 километров дорог.