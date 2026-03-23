Глава Химок провела встречу с жителями

Глава Химок Инна Федотова вместе с командой и лидером Движения общественной поддержки Георгием Шишкиным 23 марта проверила благоустройство и развитие инфраструктуры в микрорайоне Луневское. Основное внимание уделили двору на улице Гаражная.

Жители домов № 16, 17 и 18 сами выступили с инициативой обновить территорию. В этом году здесь запланировано комплексное благоустройство: заменят асфальт и бордюры, нанесут разметку, высадят зеленые насаждения и поставят новую детскую площадку. Также проработают дополнительные пожелания — спилят аварийное дерево, обустроят парковку и подумают над созданием спортивной зоны.

Глава округа также посетила Дом культуры «Лунево», который давно стал важным общественным центром микрорайона. Здесь работают десятки добровольческих объединений и волонтерский клуб «Доброе дело». Для клуба передали необходимый инструмент — раскройный дисковый нож для ткани.

«Дом культуры „Лунево“ — это не просто учреждение, а настоящий центр притяжения, где формируются ценности, воспитывается уважение к истории и рождаются добрые дела», — подчеркнула Инна Федотова.

Отдельно обсудили спортивную инфраструктуру. В этом году в микрорайоне обновят покрытие мини-футбольной площадки на базе спортивной школы «Лунево». Специалисты также рассмотрят возможность установить над площадкой навес, чтобы заниматься можно было в любую погоду.

«Спортивная инфраструктура — это основа здорового образа жизни для наших жителей. Мы стремимся создать условия, которые позволят каждому заниматься спортом и вести активный образ жизни», — отметил Георгий Шишкин.

Спортивный комплекс уже пользуется популярностью у жителей: здесь проходят тренировки по футболу, боксу, каратэ, фитнес-аэробике, настольному теннису, а также занятия для участников проекта «Активное долголетие».