Глава Химок провела встречу с жителями в квартале Свистуха

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе № 30 в квартале Свистуха в Старых Химках прошла выездная администрация. За время мероприятия приняли более 60 обращений жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социального обеспечения и здравоохранения.

Некоторые вопросы удалось решить на месте, остальные взяли на контроль с обозначением сроков исполнения.

«Жительница дома № 13 на улице Калинина обратилась по вопросу ремонта кровли. В этом году здесь проведут локальный ремонт, жители получат всю необходимую информацию. Вопрос капитального ремонта дополнительно проработаем совместно с Фондом капитального ремонта», — отметила глава округа Инна Федотова.

На встрече также обсудили состояние дворовых территорий, работу управляющих компаний и доступность социальных услуг.

«Школа № 30 стала удобной площадкой для встречи жителей с представителями администрации. Важно, что химчане могут прийти в знакомое место и обсудить вопросы, которые их действительно волнуют», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Встречи в формате выездной администрации проходят регулярно. Это быстрый и комфортный способ за один вечер получить обратную связь от нескольких специалистов.