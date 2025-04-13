Глава Химок провела встречу с жителями микрорайона Подрезково

Жители микрорайона Подрезково смогли напрямую обратиться к главе городского округа Химки Елене Земляковой со своими вопросами и пожеланиями. Для них организовали выездную встречу.

Так, жители дома № 1 на Советской улице попросили помочь установить общедомовые приборы учета. В этом им окажут поддержку специалисты профильных служб. Другой темой стало состояние территории у дома.

«Мы с коллегами уже приступили к проработке обращений, чтобы как можно быстрее сделать двор комфортнее», — отметила Елена Землякова.

Жители дома № 4А на Центральной улице попросили помочь в обустройстве детских и спортивных площадок. Сотрудникам администрации поручили проверить наличие инженерных коммуникаций на территории.

Кроме того, Елена Землякова отметила, что в парке «Подрезково» в этом году обустроят скейт-парк и памп-трек.