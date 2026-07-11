Глава Химок провела встречу с жителями квартала Саврасово

Глава Химок Инна Федотова совместно с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским, депутатами и профильными службами провела обход квартала Саврасово в Сходне, в ходе которого проверила итоги замены участка водопровода и обсудила с жителями новые запросы по благоустройству. Все поступившие обращения, включая очистку водоемов и создание пешеходной тропы, взяты в работу немедленно.

Встреча с жителями была посвящена состоянию коммунальной инфраструктуры и развитию общественных пространств. Участники осмотрели территорию после переключения домов на новую линию водоснабжения, которое ранее выполнили специалисты «Химкинского водоканала» по инвестиционной программе. Это обновление, по оценке администрации, повысит надежность системы и снизит риск аварий.

В ходе диалога горожане обозначили несколько приоритетных задач: навести порядок у водоразборной колонки возле дома № 40, проложить удобный пешеходный маршрут от магазина до остановки, рассмотреть вопрос о переносе шлагбаума, а также провести кронирование деревьев и очистить местные пруды. Все пожелания зафиксированы и переданы ответственным структурам.

Инна Федотова подчеркнула, что такие выезды позволяют увидеть реальные проблемы и держит исполнение каждого поручения на личном контроле. Сергей Малиновский добавил, что оперативное решение большинства вопросов возможно именно в формате совместного обхода, когда все службы находятся на месте и могут сразу оценить ситуацию.

Работы по модернизации водопровода в квартале уже завершены, теперь внимание сосредоточено на благоустройстве. Администрация продолжит мониторинг обращений и отчитается о результатах перед жителями в установленные сроки.