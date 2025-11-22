Глава Химок провела встречу с жителями деревни Брехово

Встреча в формате выездной администрации состоялась в школе № 19. Глава городского округа Химки Елена Землякова и профильные специалисты ответили на вопросы 65 жителей.

К примеру, жительница деревни Елена Надеждина попросила организовать безопасное дорожное движение в деревне Юрлово. Обращение взяли в работу.

«Будет проведено обследование дорожной ситуации на участке, подготовим обращение в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области об установке камер фотовидеофиксации. После чего вынесем на Комиссию предложение об установке дорожных знаков и восстановим искусственные дорожные неровности в деревне с соблюдением всех действующих нормативных требований», — сказала Елена Землякова.

Отметим, что с начала года в округе провели уже 43 встречи в формате выездных администраций.