Глава Химок провела встречу с жителями

В лицее № 21 в Химках 8 апреля прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Профильные специалисты зафиксировали более 70 обращений жителей.

Участие во встрече приняла глава Химок Инна Федотова совместно с депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым, муниципальным депутатом Русланом Шаиповым, лидером Движения общественной поддержки Георгием Шишкиным, а также представителями Министерства энергетики, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Фонда капитального ремонта, Министерства здравоохранения и Министерства чистоты Московской области.

«По каждому обращению на месте даны разъяснения, часть вопросов уже взята в работу. Так, житель дома № 5 на улице Береговая обратился по вопросу установки дорожного знака „Остановка запрещена“ на улице Ивакино, дом 1, а также ремонту дорожного полотна на улицах Шереметьевская и Олимпийская — профильным службам даны поручения, определены сроки», — отметила Инна Федотова.

В работе выездной администрации также приняли участие специалисты ресурсоснабжающих организаций, сотрудники коммунальных и социальных служб, представители фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

На встрече жители смогли задать вопросы и предложить идеи по улучшению округа в сферах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения и других.

«Формат выездной администрации создает системный подход к решению вопросов округа, где прозрачность, координация и контроль работы служб напрямую повышают качество жизни наших горожан», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Встречи в формате выездной администрации проходят на регулярной основе. Это быстрый и комфортный способ за один вечер получить обратную связь от нескольких специалистов.