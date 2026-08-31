Глава Химок провела встречу с сотрудниками конструкторского бюро

Глава Химок Инна Федотова 28 августа провела встречу в формате выездной администрации на территории машиностроительного конструкторского бюро «Искра». Вместе с профильными заместителями она встретилась с сотрудниками предприятия и ответила на их вопросы.

Глава округа проинформировала сотрудников о текущих городских работах, затем ответила на вопросы в общем и индивидуальном формате. «Работники предприятия отмечают удобство такого формата: они могут получить ответы, не отвлекаясь от производственных процессов», — отметила Инна Федотова.

В ходе встречи обсудили широкий спектр тем: вопросы ЖКХ, благоустройства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и другие актуальные направления.

«Выездная администрация на МКБ „Искра“ — удобный формат для сотрудников предприятия. Важно, что люди могут решить свои вопросы без отрыва от работы. Такой подход делает диалог с властью более доступным и эффективным», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Выездные администрации регулярно организуют на территории предприятий, компаний и стратегических объектов округа. Их ключевое преимущество — сотрудники могут оперативно решить вопросы, не тратя время на поездки в административные здания.