Глава Химок провела встречу с сотрудниками фармкомпании

Инна Федотова вместе с заместителями, депутатами и представителями профильных служб посетила предприятие «ХимРар». Сотрудники смогли задать волнующие вопросы и внести предложения.

Встреча прошла в формате выездной администрации. В процессе обсудили темы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной доступности и развития города. Одно из предложений — переименовать остановку общественного транспорта «НИИРП» в «ХимРар». Глава поручила профильным специалистам проработать этот вопрос.

«ХимРар» — один из крупнейших разработчиков инновационных лекарств в России. В этом году компания вошла в топ‑5 лучших фармацевтических производителей и получила звание «Компания года» среди нишевых предприятий. Она реализует полный цикл производства: от научной идеи до готового препарата.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что награда — заслуженное признание труда команды. Помимо производства, компания поддерживает образовательные программы и участвует в проектах по развитию здравоохранения и технологий.

В Химках подобные встречи на предприятиях проходят регулярно. Такой формат помогает сотрудникам решать важные вопросы без отрыва от работы.​