Глава Химок провела встречу с руководителями образовательных организаций

Подготовка школ Химок к новому учебному году выходит на финальную стадию — глава округа Инна Федотова провела совещание с руководителями образовательных организаций, на котором определила ключевые задачи перед 1 сентября. В приоритете — завершение капитального и текущего ремонтов, проверка школьных маршрутов и обновление систем пожарной безопасности.

В гимназии № 23 и Луневской школе работы по капитальному ремонту находятся на завершающем этапе. Параллельно заканчивается текущий ремонт в остальных образовательных учреждениях округа: все объекты должны быть сданы качественно и в установленные графиком сроки.

Отдельное внимание на совещании уделили организации подвоза учащихся. Инна Федотова поручила профильным службам до начала занятий проверить каждый маршрут, оценить состояние дорог и подъездных путей к школам, учесть пожелания жителей и оперативно устранить все выявленные недостатки.

Кроме того, во всех учреждениях продолжается модернизация систем противопожарной защиты. Вопросы безопасности детей и педагогов остаются одним из главных приоритетов администрации.

«Важно, чтобы школы были готовы к началу учебного года по всем направлениям: от состояния зданий и территорий до создания комфортных и безопасных условий для детей и педагогов», — подчеркнула муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

По каждому из обозначенных направлений утверждены конкретные задачи и сроки исполнения. Подготовка образовательных учреждений Химок к новому учебному году продолжается в плановом режиме.