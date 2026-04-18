Глава Химок провела встречу с предпринимателями

16 апреля в выставочном комплексе «Артишок» провели бизнес-завтрак с участием главы Химок Инны Федотовой. Мероприятие объединило более 30 предпринимателей и стало площадкой для открытого диалога о развитии экономики и мерах поддержки бизнеса.

К обсуждению присоединились первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, заместители министра Анатолий Мальцан и Кирилл Жигарев, директор Департамента Торгово-промышленной палаты Московской области Елена Каныгина, а также лидеры Движения общественной поддержки Николай Томашов и Владислав Степушин. В формате «вопрос-ответ» участники обсудили ключевые направления развития предпринимательства, отдельное внимание уделив действующим мерам поддержки и субсидиям.

Инна Федотова подчеркнула, что участники обсудили темы, которые волнуют предпринимателей, и зафиксировали задачи, которые будут прорабатываться вместе с коллегами. Она отметила, что задача округа — сохранить динамику и комфортные условия для развития бизнеса.

Химки продолжают демонстрировать устойчивый экономический рост. Сегодня в округе зарегистрировано более 23 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а ежегодный прирост бизнеса достигает 5–7 процентов.

Отдельную часть встречи посвятили гуманитарной миссии. Предприниматели округа активно участвуют в поддержке участников СВО, их семей и жителей приграничных территорий. С начала специальной военной операции из Химок отправлено уже более 650 тонн гуманитарных грузов.

Участники подвели итоги совместной работы, сформировали актуальный список потребностей бойцов и наметили дальнейший план действий. Лучших меценатов отметили благодарностями за вклад в общее дело.

Николай Томашов отметил, что связь между развитием экономики и поддержкой фронта очевидна: устойчивый бизнес позволяет системно помогать тем, кто сегодня защищает нашу страну. Он добавил, что в Химках эту работу выстраивают комплексно — от мер поддержки предпринимателей до координации гуманитарной помощи.

Подобные встречи планируют проводить регулярно, чтобы оперативно реагировать на запросы бизнеса и вместе решать важные для округа задачи.