Глава Химок провела встречу с медработниками в поликлинике № 2

Инна Федотова вместе с профильными заместителями и руководителями городских служб взяла обращения на личный контроль. Мероприятие прошло в формате выездной администрации.

На встрече обсудили вопросы здравоохранения, благоустройства, социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница дома № 19 на улице Лавочкина обратилась по поводу ремонта входной группы, замены окон и напольного покрытия. Инна Федотова поручила профильным специалистам провести обследование дома, определить объем работ и подготовить дорожную карту. Часть работ выполнят в рамках текущего ремонта.

В округе регулярно проводят подобные встречи для работников медицинских учреждений и предприятий. Такой формат экономит время и позволяет решать вопросы без отрыва от работы.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова отметила, что врачи и медицинские сестры часто работают в напряженном графике, и у них не всегда есть возможность прийти на прием в администрацию.

«Мы услышали, что волнует коллектив поликлиники № 2, и будем держать каждое обращение на контроле», — добавила она.