Глава Химок провела встречу с директорами школ

25 марта в школе «Наследие» состоялся отраслевой час образования с участием главы Химок Инны Федотовой. Руководители школ и детских садов, специалисты управления образования, а также представители педагогического сообщества, участвовали в обсуждении.

Основная цель встречи — разобрать приоритетные аспекты развития образования в округе и наметить ключевые задачи на 2026 год.

«Образование — сфера живая, требующая постоянного внимания. Мы продолжим обновлять материальную базу и поддерживать наших педагогов, чтобы каждый химкинский школьник мог раскрыть свой потенциал», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Участники детально обсудили несколько важных направлений. Среди них — улучшение показателей программы «Эффективная школа», подготовку экзаменационных пунктов к государственной итоговой аттестации. Кроме того, вынесли на обсуждение итоги выступления химкинских школьников на Всероссийской олимпиаде, а также кадровые вызовы в образовательных учреждениях, формы социальной поддержки педагогов, и график текущего ремонта в школах.

«Зафиксировала обращения руководителей образовательных комплексов. Договорились о дополнительной проработке каждого вопроса и регулярном взаимодействии. Такие встречи будем проводить ежемесячно», — поделилась Инна Федотова.

Среди директоров было много депутатов. Городской совет представляли Наталья Каныгина, Галина Болотова, Татьяна Кавторева, Юлия Ишкова и Евгений Иноземцев. Олеся Климачева и Ольга Игнатьева из Движения общественной поддержки также участвовали в беседе. Они вместе с коллегами подняли вопросы и разобрали повседневные проблемы на местах в конце мероприятия.

«Встречи в таком формате — это реальная возможность для директоров школ быть услышанными и напрямую обсудить с руководством округа ключевые вопросы», — отметила директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Участники подчеркнули, что подобные отраслевые собрания помогают быстро решать насущные задачи и вырабатывать общие подходы для прогресса образования в Химках.