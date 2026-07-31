Глава Химок провела встречу с делегацией из Китая

В Химках прошла встреча с представителями Китайской Народной Республики. Делегацию возглавил генеральный секретарь Фонда развития учителей Китая Чжан Дунъянь.

Глава Химок Инна Федотова отметила, что город становится одной из ключевых площадок российско-китайского взаимодействия в образовательной сфере.

В апреле школа № 30 Химок и экспериментальная средняя школа Цылань заключили соглашение о долгосрочном партнерстве — документ подписали в ходе визита российской делегации в КНР под руководством директора школы Татьяны Кавторевой.

«Уверена, что именно такие встречи открывают для наших детей новые возможности, а Химки становятся площадкой, где международное сотрудничество превращается в реальные проекты», — отметила Инна Федотова.

Сейчас стороны формируют совместную повестку: в числе приоритетов — языковые программы и реализация совместных образовательных проектов.

«Партнерство расширяет образовательное пространство школы: дети смогут участвовать в совместных проектах, осваивать языки и знакомиться с другой культурой. Проект „Тысяча школ рука об руку“ дает для этого готовую инфраструктуру сотрудничества», — пояснила директор школы № 30 и депутат Химок Татьяна Кавторева.

Город также намерен присоединиться к международному проекту «Тысяча школ рука об руку», который объединит начальные и средние школы России и Китая. Также запланированы программы повышения квалификации, в том числе по использованию технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.