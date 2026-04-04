Глава Химок провела встречу по благоустройству

Инна Федотова совместно с профильными специалистами 2 апреля обсудила приоритетные задачи на ближайшее время. Особо отметили обновление детских площадок и ремонт дорожной инфраструктуры.

Мероприятие было сфокусировано на деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» и подготовке к весенне-летнему периоду.

Среди них — месячник чистоты, осмотр зеленых насаждений и кронирование деревьев, санитарная очистка территорий от борщевика, запуск комплексного благоустройства дворов и народных троп.

«Главный приоритет — порядок во всех микрорайонах округа. Важно не просто выполнять работы, а делать это качественно. Поставила задачу наладить эффективную систему контроля подрядных организаций», — отметила Инна Федотова.

Готовность техники, персонала «Объединенного городского хозяйства» и подрядных фирм оценили в ходе обсуждения. Уже сейчас на улицах Химок работают тракторы, вакуумные машины и мини-погрузчики с мойкой.

Благоустройство в округе организовано системно, с упором на эффективность и качество. Главная задача — создать чистую, ухоженную и комфортную среду для горожан.