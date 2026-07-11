Глава Химок провела рабочую встречу с администрацией аэропорта Шереметьево

Глава Химок Инна Федотова посетила компанию «Шереметьево Хэндлинг» — крупнейшего оператора наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево, где обсудила с руководством перспективы совместных проектов, включая социальные экскурсионные программы для жителей. В ходе рабочего визита делегация ознакомилась с работой Центра управления производством, аэропортового центра управления и музеем АО «МАШ».

Предприятие объединяет более пяти тысяч сотрудников и располагает свыше тысячи единиц специализированной техники, обеспечивая обслуживание многомиллионного пассажиропотока. Участники встречи осмотрели ключевые объекты инфраструктуры и обсудили внедренные технологические решения.

Отдельное внимание было уделено современным сервисам, уже действующим в аэропорту: системе биометрической идентификации пассажиров на отдельных рейсах и отечественной платформе для обработки багажа. Эти решения, по оценке сторон, позволяют ускорить обслуживание и повысить его надежность.

Инна Федотова поблагодарила генерального директора ООО «Шереметьево Хэндлинг» Александра Бочарова за содержательный диалог и выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество откроет новые возможности для горожан. Среди планируемых направлений — образовательные проекты и знакомство жителей с современными технологиями авиационной отрасли.