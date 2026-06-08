Глава Химок провела прием жителей по вопросам благоустройства и ЖКХ

Глава Химок Инна Федотова 5 июня провела личный прием жителей в общественной приемной партии «Единая Россия». Участники встречи обсудили вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов и благоустройством городских территорий.

Одно из обращений поступило от жительницы дома № 15 на улице Лавочкина. Она сообщила о протечке стояков горячего и холодного водоснабжения, а также попросила обратить внимание на необходимость покоса травы на участке между лицеем и дошкольным отделением образовательного учреждения.

Еще один житель обратился с вопросами по дому № 18/5 на проспекте Мира. В ходе приема обсудили возможность проведения покраски стен в подъезде, а также перенос сроков капитального ремонта внутренних инженерных систем.

Инна Федотова подчеркнула, что личные встречи с жителями остаются одним из самых эффективных форматов работы. Именно в открытом диалоге можно услышать реальные запросы людей, оперативно найти решения и добиться конкретного результата, сказала глава.

Все поступившие обращения взяли в работу. По каждому вопросу профильным службам поставили задачи и определили сроки исполнения. Ход решения обозначенных проблем находится на контроле администрации округа.