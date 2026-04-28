Глава Химок провела личный прием граждан

Инна Федотова встретилась с местными жителями 23 апреля. Вопросы затронули широкий спектр тем — от жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы.

На мероприятии жительница дома № 6 по улице Мельникова подняла несколько важных вопросов. Один из них касался ремонта подъездов. Работы уже проводят, их планируют завершить до 30 июня. Также обсудили предварительное оповещение об отключении горячего водоснабжения. Глава округа поручила наладить взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией.

«Я лично провожу каждый прием: на месте разбираем все детали, даю поручения профильным службам и отвечаю на все вопросы. Наша задача — не просто услышать, а решить проблему. Обращения жителей затрагивают самые разные темы, и каждое из них для нас важно, потому что за ним стоит человек, его комфорт и спокойствие», — отметила Инна Федотова.

Также речь зашла о работе лифтов в надземном переходе у торгового центра «Лига». Необходимые комплектующие уже заказаны, ремонт планируют завершить до 1 сентября.

Прием ведется по будням с 09:00 до 18:00, а в пятницу — до 16:45.