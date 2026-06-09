Глава Химок проинспектировала парк Толстого

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках проверили состояние парка Толстого. За первую неделю июня его посетили почти 60 тысяч человек.

В летний сезон парк Толстого — одна из самых популярных городских территорий. Ежедневно он принимает большое количество жителей и гостей округа, поэтому вопросам его содержания уделяют особое внимание.

Рабочую инспекцию возглавила глава округа Инна Федотова. Вместе с руководителем Объединенной дирекции парков Игорем Бускиным, представителями подрядчика и профильными специалистами она провела обход территории.

В ходе проверки выявили замечания по содержанию отдельных зон, состоянию инфраструктуры и качеству выполнения работ.

«Парк — это визитная карточка города. Жители должны видеть порядок, комфорт и высокое качество каждый день», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Все недостатки зафиксировали. Ответственным службам поручили устранить замечания в кратчайшие сроки. Уже на следующей неделе глава округа проведет повторный обход, чтобы проверить результаты выполненных работ.