Глава Химок проинспектировала парк Толстого
В Химках проверили состояние парка Толстого. За первую неделю июня его посетили почти 60 тысяч человек.
В летний сезон парк Толстого — одна из самых популярных городских территорий. Ежедневно он принимает большое количество жителей и гостей округа, поэтому вопросам его содержания уделяют особое внимание.
Рабочую инспекцию возглавила глава округа Инна Федотова. Вместе с руководителем Объединенной дирекции парков Игорем Бускиным, представителями подрядчика и профильными специалистами она провела обход территории.
В ходе проверки выявили замечания по содержанию отдельных зон, состоянию инфраструктуры и качеству выполнения работ.
«Парк — это визитная карточка города. Жители должны видеть порядок, комфорт и высокое качество каждый день», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.
Все недостатки зафиксировали. Ответственным службам поручили устранить замечания в кратчайшие сроки. Уже на следующей неделе глава округа проведет повторный обход, чтобы проверить результаты выполненных работ.