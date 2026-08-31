Глава Химок приняла участие в педагогической конференции

Глава Химок Инна Федотова приняла участие в традиционной Августовской педагогической конференции, на которой подвели итоги учебного года и обозначили новые задачи. В этом году 29 выпускников Химок получили 100 баллов на ЕГЭ.

Глава округа отметила значимые результаты: «Химкинский лицей» и школа «Триумф» вошли в число 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья. Во всех школах округа организовали обучение без второй смены. В новом учебном году образовательный процесс будут вести более 2,5 тысячи учителей и воспитателей.

«В наших планах — продолжить работу над повышением качества образования. На этот учебный год запланирована реализация нескольких образовательных проектов. Основные из них направлены на развитие математического образования, усиление профилизации старшей школы и внедрение инструментов искусственного интеллекта», — отметила Инна Федотова.

Одно из приоритетных направлений — партнерство с ведущими вузами и предприятиями региона. Все образовательные организации Химок взаимодействуют с профильными университетами и работодателями. Среди партнеров — МФТИ, МГТУ имени Баумана, Первый МГМУ имени Сеченова, а также крупные предприятия Подмосковья.

«Укомплектованность кадров, высокие результаты школ и 29 стобалльников на ЕГЭ — все это результат системной работы. Теперь важно последовательно развивать уже выстроенную систему», — отметил депутат Сергей Малиновский.

Важной частью конференции стало награждение педагогов за профессиональные заслуги. Среди отмеченных — почетная жительница Химок Галина Державина, посвятившая системе образования округа свыше 50 лет. С наступающим учебным годом педагогов поздравили депутаты Госдумы Денис Кравченко и Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Инна Федотова подчеркнула, что развитие системы образования в Химках будет идти с учетом предложений жителей — они становятся частью Народной программы.