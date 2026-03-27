Глава Химок приняла участие в областном форуме по модернизации ЖКХ

Региональный форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» состоялся в Доме Правительства Московской области. Делегацию городского округа Химки возглавила глава муниципалитета Инна Федотова.

Ключевые направления модернизации и цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства обсудили в рамках форума: актуальные вызовы для ресурсоснабжающих организаций, повышение открытости и прозрачности их работы, более рациональное использование ресурсов, а также улучшение качества сервиса для жителей.

Отдельный акцент сделали на цифровых инструментах, которые сегодня становятся ключевым элементом системы жилищно-коммунального хозяйства. Такие решения позволяют повысить надежность инженерной инфраструктуры, снизить риск аварий и оптимизировать процессы эксплуатации.

Инна Федотова приняла участие в секции, посвященной технологическому суверенитету. Эксперты обсудили внедрение отечественного оборудования и российских цифровых платформ, которые призваны укрепить устойчивость и независимость отрасли.

«Мы работаем на результат: надежность, качество и комфорт для жителей — наши приоритеты», — отметила Инна Федотова.

Реализация ремонтных и инвестиционных программ «Теплоснабжающей компании Мосэнерго» и «Химкинского водоканала» продолжается в округе.

Администрация Химок последовательно совершенствует систему жилищно-коммунального хозяйства и внедряет современные технологические решения. Это позволит повысить эффективность работы ресурсоснабжающих организаций и улучшить качество жизни химчан.