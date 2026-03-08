Глава Химок поздравила жительниц с Международным женским днем

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Инна Федотова поздравила химчанок с 8 Марта на праздничном мероприятии в театре «Наш дом». Встреча собрала представительниц разных профессий: педагогов, медиков, сотрудниц предприятий и органов правопорядка, волонтеров, а также жен и матерей бойцов специальной военной операции.

Инна Федотова поблагодарила женщин за заботу, мудрость и ежедневный труд, который они вкладывают в семьи, работу и развитие округа. Особые слова признательности глава Химок адресовала мамам и женам героев, отметив, что их стойкость, доброта и умение ждать становятся той опорой, на которой держится уверенность в завтрашнем дне.

С теплыми пожеланиями к химчанкам обратились депутат Государственной Думы Ирина Роднина, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Инна Монастырская и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Сергей Малиновский поблагодарил женщин за доброту и умение согревать своим вниманием, назвав их главным украшением и опорой округа.

Концертную программу по традиции подготовили яркую и разнообразную. Сцена театра «Наш дом» ожила танцевальными постановками, песнями в исполнении талантливых артистов и творческими номерами, которые тронули сердца зрителей.

Праздник получился по-настоящему душевным: он объединил поколения, напомнил о ценности заботы и показал, как важно говорить слова благодарности тем, кто делает мир добрее и светлее.