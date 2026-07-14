Глава Химок посетила крупнейший оператор наземного обслуживания в России

Глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с командой посетила «Шереметьево Хэндлинг» — крупнейший в России оператор наземного обслуживания. За время существования компания стала лидером отрасли и впечатлила масштабами своей работы.

«Шереметьево Хэндлинг» насчитывает более пяти тысяч сотрудников и свыше тысячи единиц специализированной техники от ведущих производителей. Компания обслуживает более сорока авиакомпаний, предоставляя более восьмидесяти видов услуг для перевозчиков и пассажиров. В 2026 году оператор обслужил более шестнадцати миллионов пассажиров и почти сто тысяч рейсов, а также обследовал свыше восьми миллионов единиц багажа.

Представители химкинской администрации смогли увидеть работу Центра управления производством и Центра управления аэропорта, а также побывали в музее АО «МАШ».

Целью визита Федотовой было обсуждение дальнейшего сотрудничества. В планах — развитие социальных экскурсионных форматов, чтобы школьники, студенты и жители округа могли увидеть аэропорт изнутри и познакомиться с современными технологиями.

Генеральный директор «Шереметьево Хэндлинг» Александр Бочаров отметил, что его компания готова к открытому диалогу.