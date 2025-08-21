Глава Химок побывала в Едином центре управления ЖКХ Московской области

Делегация из Химок во главе с главой городского округа Еленой Земляковой посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области. С 20 по 31 августа на магистральных тепловых сетях Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» пройдут испытания на максимальную температуру теплоносителя.

Цель визита — отладить взаимодействие со специалистами. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил функциональные возможности Единого центра управления ЖКХ.

Основное преимущество центра заключается в том, что данные с котельных, тепловых пунктов, насосных станций и систем водоснабжения и водоотведения поступают в региональную систему мониторинга аварий через датчики. На данный момент к системе подключены более 2 тысяч котельных и 136 тепловых пунктов, и до конца года планируется подключить оставшиеся объекты.

«Раньше от аварии до начала устранения уходило от 30 минут до нескольких часов — сейчас сигнал о проблеме доводится до руководства отраслевых министерств мгновенно при помощи чат-бота. Работа специально выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно. К следующему году планируем внедрить ИИ для прогнозирования сроков устранения аварий», — сказал Андрей Воробьев.

В центре круглосуточно работают специалисты различных профильных организаций: диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций, аварийно-восстановительных служб и ведомственные координаторы.

«Будем отрабатывать механизмы взаимодействия внутри городского округа. Готовимся к отопительному сезону и уже активно реализуем все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым», — отмечает глава Химок Елена Землякова.

Для подготовки к предстоящему отопительному сезону в городе проведены гидравлические испытания.