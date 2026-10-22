Глава Химок оценила благоустройство Юбилейного проспекта

Глава городского округа Инна Федотова оценила состояние пешеходного маршрута вдоль Юбилейного проспекта. На участке от дома № 6 до дома № 60 обновили покрытие и заменили плитку.

На дорожном отрезке специалисты обустроили ровный тротуар шириной три метра и протяженностью около километра. Такое решение делает передвижение комфортнее и безопаснее, поскольку путь стал удобнее для прогулок с колясками, поездок на самокатах и велосипедах, а также для маломобильных горожан.

«Наш приоритет — комфорт для химчан. Его формируют благоустроенные пешеходные маршруты и качественная городская среда», — отметила Инна Федотова.

Ремонт Юбилейного проспекта — часть большой системной работы по обустройству пешеходных коммуникаций в округе, которая реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего на 2026 год запланировано обновление 65 пешеходных маршрутов. На текущий момент работы завершены на 54 из них. Оставшиеся объекты находятся в работе.