Глава Химок проверил готовность котельных к отопительному сезону

Список котельных, которые требовали в этом году особой подготовки к холодам, содержал шесть пунктов. Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с директором «Теплоснабжающей компании Мосэнерго» Сергеем Чубаровым осмотрели оборудование котельных.

Всего в Химках: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.

«Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Сейчас в округе в тестовом режиме запускают по трубам многоквартирных домов горячую воду. Делают это для того, чтобы на подготовительном этапе обнаружить неполадки и устранить их.

Школы, больницы и детские сады округа начнут полноценно отапливать уже с 29 сентября.

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