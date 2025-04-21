Глава Химок Елена Землякова проверила содержание парка «Экоберег»

Глава Химок провела обход на территории микрорайона Левобережный. Совместно с заместителями по направлениям и сотрудниками дирекции парков Елена Землякова проверила содержание территории парка «Экоберег».

Особое внимание комиссия уделила набережной, скейт-парку, роллердромму, футбольному пою, а также спортивным и игровым детским площадкам.

«„Экоберег“ — главное место отдыха в микрорайоне: ежедневно тысячи химчан и гостей города посещают парк для занятий легкой и тяжелой атлетикой, йогой и футболом. Дети проводят время на игровых площадках. Парк должен оставаться чистым и комфортным для всех», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Глава округа проверила, как проводят работы в рамках месяца чистоты и благоустройства. Специалисты продолжают приводить в порядок пешеходные зоны, а также лавочки и ограждение вдоль набережной.

Елена Землякова поручила специалистам профильных служб обновить заградительную сетку спортивной площадки и почистить прилегающую территорию.