Глава Химок Елена Землякова проверила качество ремонта Новосходненского шоссе

На участке Новосходненского шоссе на пересечении с улицей Сходненская прошло выездное совещание с участием главы городского округа Химки Елены Земляковой, профильных сотрудников администрации, специалистов-дорожников и депутата Совета депутатов Руслана Шаипова. Комиссия проинспектировала текущий ремонт дорожного полотна.

По словам Елены Земляковой, участники встречи отметили необходимость решения проблемы с водоотведением во время выполнения работ.

«Специалисты срежут грунтовую обочину дороги, чтобы привести к одному уровню с проезжей частью, и разместят по периметру водоотводные лотки. Также дорожники рассмотрят возможность организации пешеходной дорожки вдоль шоссе», — добавила руководитель муниципалитета.

Специалисты проверили на этом участке дороги состояние водоприемных колодцев и решили очистить их для восстановления эффективной работы системы. Работу завершат до конца 2025 года.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что для городских служб важно обеспечить безопасность на дорогах общего пользования.

«За этим следят и жители округа. По их обращениям депутаты выстраивают диалог с администрацией муниципалитета, которая принимает решения по улучшению качества жизни в городе», — сказал народный избранник.

Отметим, что всего в этом сезоне в Химках обновят 11 автомобильных дорог общей площадью 120 тысяч квадратных метров. Текущий ремонт проводят на улицах Мцыри, Некрасова, Горная, Новосходненское шоссе и Коммунальный проезд. Капитальное обновление коснется улиц: 9 Мая, Молодежная, Центральная, Ленина и дорог в квартале Терехово-Ивакино.