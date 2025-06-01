Глава Химок Елена Землякова проверила качество ремонта детсада при лицее № 7

Готовность капитального ремонта дошкольного отделения лицея № 7 в Химках составляет почти 40%. Качество выполненных работ проверила руководитель муниципалитета Елена Землякова и заместитель министра строительного комплекса Московской области Вячеслав Бетин.

Общая площадь работ составляет свыше двух тысяч кубических метров, завершить ремонт планируют ко Дню знаний. По словам Елены Земляковой, сейчас специалисты занимаются штукатуркой стен, а также усиливают фундамент и крышу здания.

«Черновые работы планируют завершить в течение 20 дней. Впереди — обустройство входной группы, чистовые отделочные работы, обновление фасада, монтаж инженерных систем и коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории», — добавила глава Химок.

В здании детского сада обустроят просторные игровые комнаты, которые оборудуют всем необходимым для развития малышей. Там также предусмотрели современный физкультурный зал. Его оснастят новым инвентарем для различных занятий: от гимнастики до подвижных игр.

Отдельное внимание уделят и благоустройству прилегающей территории: на уличных площадках установят горки и качели, оборудуют песочницы.