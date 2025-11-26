Глава Химок Елена Землякова проверила качество благоустройства дворов

Новые детские площадки установили во дворах Химок в этом году. На некоторых улицах также отремонтировали дороги и провели озеленение. Глава муниципалитета Елена Землякова проверила качество работ и пообщалась с жителями.

Две современные детские площадки установили на улице Машинцева в Химках. Уже ставший точкой притяжения игровой комплекс проверила глава округа Елена Землякова.

На детской площадке заменили все игровые элементы. При этом учитывали пожелания жителей. После согласования оформления подрядчик приступил к работам. У площадок есть трехлетняя гарантия. Если какой-то элемент выйдет из строя, его оперативно заменят.

Во дворе также обновили асфальт, тротуар и высадили новые кустарники.

В районе продолжают убирать старые нестационарные объекты. На их месте в следующем году появятся новые благоустроенные пространства.

«Дизайнеры подготовят, как мы это видим, и несколько вариантов будет опубликовано. За что люди проголосуют, то и возьмем на реализацию», — сказала глава.

В этом году в Новых Химках привели в порядок семь дворов, установили четыре новые детские площадки. В ходе обходи жители смогла задать главе округа свои вопросы. Часто обращений сразу передали профильным специалистам. Среди самых важных тем — капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая.

«Асфальтобетонный завод поставил некачественный асфальт. То есть, нарушение рецептуры, которая была выдана. Мы потребовали снять полностью все слои», — рассказала глава.

В результате подрядчик полностью переложил около 30% покрытия. В ближайшее время там нанесут новую разметку.

Ремонт также проведут на улицах Молодежной и Центральной и в Подрезково. Всего в этом году в Химках обновили 10 дорог.